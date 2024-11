Design Pics. Inc. – Abmahnung durch Image Law im Briefkasten? Das müssen Sie jetzt beachten!

Mehr zum Thema:

5 von 5 Sterne

Bewerten mit: 1 Twittern Teilen Teilen

Auch im November 2024 vergeht kaum ein Tag, an dem wir keine Abmahnung der Kanzlei Image Law aus Hamburg vorgelegt bekommen. Mit diesem Ratgeber möchten wir Betroffenen eine erste Orientierung bieten:

Das Wichtigste vorab: Bitte nehmen Sie die Image Law-Abmahnung unbedingt ernst. Es handelt sich weder um Betrug noch um Abzocke.

Wir berichten regelmäßig über aktuelle Abmahnungen von Image-Law hier auf 123Recht.de:

https://www.123recht.de/ratgeber/urheberrecht-abmahnung/Wir-helfen-Image-Law-mahnt-im-Auftrag-der-APA-PictureDesk-wegen-Urheberrechtsverletzung-ab-__a159769.html

https://www.123recht.de/ratgeber/urheberrecht-abmahnung/Image-Law-Abmahnung-fuer-AFP-Agence-France-Presse-GmbH-wegen-Urheberrecht-erhalten-Wir-helfen-Ihnen-__a160183.html

Die Kanzlei Image Law mahnt derzeit unter anderem für die Design Pics. Inc., 101, 10464-176 Street, Edmonton, Alberta Canada T5S 1L3, represendet by Rick Carlson (www.designpics.com ) ab.

Das Abmahnschreiben beinhaltet den Vorwurf, dass unerlaubt Fotografien bzw. Bilder, an denen die Design Pics. Inc. die entsprechenden Rechte hat, über das Internet (z. B. auf der eigenen Webseite oder Facebook) ohne Zustimmung der Design Pics. Inc. verwendet werden. Wir beraten und vertreten bereits seit 2016 regelmäßig Mandantinnen und Mandanten gegen Image Law bzw. deren Mandanten.

Auch heute (09.11.2024) wurde mir von einem Betroffenen ein Abmahnschreiben der Design Pics. Inc. zur Prüfung vorgelegt. Das ganz aktuelle Schreiben datiert vom 6. November 2024 mit Fristsetzung zur Zahlung bis zum 26.11.2024.

1. Was verlangt die Kanzlei Image Law für die Design Pics. Inc.?

Image Law verlangt für die die Redux Pictures Llp:

Beseitigung der Urheberverletzungen (Entfernung des Fotos von Webseite des Abgemahnten oder auch Social Media Account)

Schadensersatz sowie Rechtsanwaltskosten in nicht unerheblicher Höhe

In dem mir am 09.11.2024 vorgelegten Fall verlangte Image Law für die Nutzung eines einzigen Fotos eine Gesamtsumme von 1.072,96 €.

Die Summe setzt sich zusammen aus Schadensersatz einschließlich Verzugszinsen in Höhe von 938,56 € sowie Rechtsanwaltskosten in Höhe von 134,40 €.

Dabei gilt die Faustformel: Je mehr Bilder und je länger diese verwendet wurden, desto teurer kann es werden!

2. Abmahnung von Image Law erhalten, was nun?

Bitte bewahren Sie Ruhe.

Wichtig ist zunächst, die Fristen einzuhalten, lassen Sie das Abmahnschreiben (gerne durch uns) fachkundig prüfen und zahlen Sie nicht anstandslos die geforderte Summe.

Bei der individuellen Prüfung Ihrer Situation können wir Ihnen gerne weitere Handlungsalternativen aufzeigen. Sollten die Vorwürfe unzutreffend sein, könnte die Forderung unter Umständen sogar insgesamt zurückgewiesen werden.

Aber auch falls die Forderung leider berechtigt sein sollte, empfehlen wir nicht anstandslos zu zahlen. Gerne helfen mein Team und ich Ihnen dabei als Fachanwalt für IT-Recht und gewerblichen Rechtsschutz sowie Urheber- und Medienrecht weiter. Die Kanzlei Dr. Newerla hat sich schon seit vielen Jahren auf die Abwehr von Abmahnungen (insbesondere aus dem Bereich des Urheberrechts) spezialisiert und daher wissen wir genau, wie man richtig reagiert, um das wirtschaftlich sinnvollste Ergebnis für Sie zu erzielen.

Es ist uns auch schon in mehreren Fällen gelungen, die Forderung von Image Law vollständig abzuwehren.

3. Bei berechtigter Abmahnung: Einigung oftmals sinnvoll

Auch falls die Vorwürfe leider berechtigt sein sollten, können wir in den meisten Fällen eine wirtschaftlich sinnvolle Einigung erzielen, mit der Sie zusammen mit unserem Honorar (günstiger Festpreis) und der Vergleichszahlung an die Gegenseite ein gutes Stück unter dem Betrag liegen, der in dem Abmahnschreiben von Ihnen gefordert wird. Zudem können wir die Angelegenheit rechtssicher für Sie erledigen.

4. Erste-Hilfe-Tipps bei Abmahnung Image Law für die Design Pics. Inc.

Nehmen Sie keinen Kontakt zu Image Law auf!

auf! Zahlen Sie nicht vorschnell die Abmahnkosten ohne vorherige anwaltliche Prüfung!

Halten Sie unbedingt die Fristen ein!

Nutzen Sie die kostenlose schriftliche Ersteinschätzung oder das kostenlose Erstgespräch bei der Kanzlei Dr. Newerla

Wenn Sie auch eine Abmahnung von Image Law für die Design Pics. Inc. wegen eines angeblichen Urheberrechtsverstoß an Lichtbildern bzw. Fotos erhalten haben, dann nehmen Sie einfach Kontakt zur Kanzlei Dr. Newerla auf.

Wir helfen Ihnen gerne, auch bundesweit, weiter. Gerne vertreten wir Sie dabei zu unseren kostengünstigen Festpreisen.

5. Kostenlose schriftliche Ersteinschätzung oder Erstberatung mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Senden Sie uns gerne das Abmahnschreiben zu, dann lassen wir Ihnen im Anschluss (völlig unverbindlich) eine schriftliche kostenlose Ersteinschätzung für Ihren persönlichen Fall zukommen. Kosten entstehen für Sie dadurch noch nicht, sondern erst dann, wenn Sie uns im Anschluss beauftragen möchten.

Oder rufen Sie uns völlig unverbindlich zu einem kostenlosen Erstgespräch an (bitte rufen Sie an unter 0471/483 99 88 - 0) und wir können mit Ihnen die Erfolgsaussichten durchgehen.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0