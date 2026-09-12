Einzelunternehmen oder GmbH

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Bei der Wahl der passenden Rechtsform werden häufig zuerst Steuersätze und Haftungsfragen miteinander verglichen. Gerade für Gründer und kleinere Unternehmen spielen jedoch auch die laufenden Kosten und der organisatorische Aufwand eine wichtige Rolle.

Bei einem kleineren Einzelunternehmen kann die Gewinnermittlung unter bestimmten Voraussetzungen vergleichsweise einfach erfolgen. Abhängig von Art und Umfang der Tätigkeit kann beispielsweise eine Einnahmenüberschussrechnung ausreichend sein. Dadurch bleiben Buchhaltung und steuerliche Pflichten in vielen Fällen zunächst überschaubar.

Bei einer GmbH sieht die Situation anders aus. Als Kapitalgesellschaft unterliegt sie grundsätzlich handelsrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungspflichten. Sie muss einen Jahresabschluss aufstellen, der regelmäßig aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung besteht. Hinzu kommen je nach Gesellschaft weitere steuerliche, handelsrechtliche und organisatorische Pflichten.

Das führt in der Praxis häufig zu einem höheren laufenden Aufwand. Die laufende Buchführung ist umfangreicher, der Jahresabschluss aufwendiger und auch die Betreuung durch Steuerberater oder andere externe Dienstleister kann entsprechend höhere Kosten verursachen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Einzelunternehmen grundsätzlich günstiger ist oder sich eine GmbH wegen der zusätzlichen Kosten nicht lohnt.

Mit zunehmender Größe eines Unternehmens steigt auch bei einem Einzelunternehmer der Verwaltungsaufwand. Wer viele Geschäftsvorfälle, Mitarbeiter, größere Umsätze oder komplexere betriebliche Strukturen hat, wird regelmäßig professionelle Unterstützung für Buchführung, Steuererklärungen, Lohnabrechnungen und betriebswirtschaftliche Auswertungen benötigen.

Zudem bestehen für Einzelunternehmen nicht unbegrenzt vereinfachte Regelungen. Kapitalgesellschaften sind grundsätzlich zur Aufstellung eines Jahresabschlusses verpflichtet. Für bestimmte Einzelkaufleute sieht das Handelsrecht dagegen Befreiungen von handelsrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungspflichten vor, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Bei der Rechtsformwahl sollte deshalb nicht ausschließlich betrachtet werden, welche Variante zum Zeitpunkt der Gründung die niedrigsten laufenden Kosten verursacht.

Mindestens genauso wichtig ist die Frage, wie sich das Unternehmen voraussichtlich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Steigende Umsätze, neue Mitarbeiter, zusätzliche Gesellschafter, Investitionen oder eine geplante Expansion können dazu führen, dass sich die Anforderungen an Buchhaltung und Unternehmensorganisation deutlich verändern.

Eine Rechtsform sollte daher nicht nur zur aktuellen Situation passen, sondern möglichst auch die weitere Entwicklung des Unternehmens berücksichtigen. Was in der Gründungsphase einfach und günstig erscheint, muss bei einem deutlich größeren Unternehmen nicht zwangsläufig die sinnvollste Struktur bleiben.

Wer zwischen Einzelunternehmen und GmbH abwägt, sollte daher neben Haftung und Steuern auch die laufenden Kosten, den Verwaltungsaufwand und die geplante Entwicklung des Unternehmens in die Entscheidung einbeziehen.

Dieser Beitrag enthält allgemeine rechtliche und steuerliche Informationen. Eine individuelle Beratung und Prüfung des konkreten Einzelfalls wird hierdurch nicht ersetzt.

Claus-Rudolf Löffler

Fachanwalt für Familienrecht

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